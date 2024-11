Policia Militar do Espírito Santo abriu inquérito para apurar conduta e demais circunstâncias sobre o flagrante de dois policiais agredindo um homem em um bar

A Polícia Militar do Espírito Santo abriu investigação para apurar a conduta e as demais circunstâncias relacionadas à divulgação de um vídeo que mostra dois policiais militares, fardados, agredindo um homem dentro de um bar. Segundo um dos policiais, o homem teria agredido a mãe idosa e acamada instantes antes.

O vídeo, que viralizou neste sábado (2/11), teria sido gravado em um estabalecimento comercial do municipío de João Neiva (ES), no dia 20 de outubro.

Nas imagens é possível ver dois policiais descendo de uma viatura e entrando em um bar onde cinco pessoas estão presentes. Assim que chegam, os policiais saúdam as pessoas cordialmente e, sem seguida, estapeiam um homem que está sentado sozinho bebendo.

Ao abordar o homem o policial repreende o indivíduo e dá um alerta para que uma nova agressão não volte a ocorrer.

"Eu vou falar com você e vou explicar só uma coisa, você presta bastante atenção no que eu vou te falar. Se você voltar a dar alteração na casa da sua mãe, querendo bater nela, que é uma senhora de idade, de cama […]", diz o policial que, para de falar e estapeia o homem - "é isso que você merece, querendo bater na sua mãe. É isso que você merece. Você volta a dar alteração lá na casa da sua mãe que eu vou te prender. Você entendeu o que eu tô te falando? Volta dar alteração aqui no meu serviço e você vai ver que desgraça eu vou arrumar pra você. Tá avisado já".

Na saída, os policiais dão boa noite e pedem desculpas aos presentes pela situação.

Uma das mulheres repreende o homem agredido. "Tá vendo? E você disse que era mentira. Se eu fosse ele, eu te batia dobrado. Até virar homem", afirma.





Veja o vídeo completo



Em nota, a Polícia Militar do Espírito Santo disse que tomou conhecimento do caso e instaurou procedimento para apurar todas as circunstâncias relacionadas à situação.

Já a Polícia Civil do Espírito Santo informou que não localizou ocorrência sobre o caso na delegacia de João Neiva.