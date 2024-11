Por Carlos Junior

Um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de arrastão na Linha Vermelha, na altura do bairro de São Cristóvão, na madrugada deste sábado (2). O confronto armado entre o PM e os bandidos deixou três pessoas que estavam na linha de tiro feridas por balas perdidas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o tiroteio e um assaltante ferido, sendo resgatado por comparsas.

Segundo a Polícia Militar, o incidente ocorreu por volta das 5h, quando um grupo de oito criminosos fortemente armados, que estavam em um Jeep Renegade e um Jeep Compass, bloqueou a via para assaltar motoristas. Durante a ação criminosa, o policial identificado como Márcio de Oliveira Marques reagiu, provocando um intenso tiroteio.



Vítimas de balas perdidas

As três pessoas feridas estavam em outro carro, passando pelo local, quando foram atingidas. Elaine Cristina Serafim Mendes foi baleada na perna, Euzimar Pessanha Philadelpho sofreu um ferimento de raspão no pescoço, e Maria Aparecida dos Reis Serafim foi atingida por estilhaços na cabeça. Todas as vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Souza Aguiar, no Centro.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O policial sofreu escoriações nos braços e mãos e foi atendido no Hospital Central da Polícia Militar. Após o confronto, os criminosos fugiram. O caso está sendo investigado pela 17ª DP (São Cristóvão).