Motorista flagrou ação de bandidos em avenida do Rio de Janeiro

Bandidos armados realizaram um arrastão nessa sexta-feira (1º) na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., Zona Norte do Rio de Janeiro. Imagens de uma câmera de segurança instalada em um dos carros assaltados capturaram o momento exato em que criminosos atacaram motoristas e passageiros, espalhando medo e violência.



O vídeo mostra ao menos cinco assaltantes correndo em direção aos veículos, com armas em punho. Um deles tenta cobrir o rosto com uma camisa enquanto o grupo aborda os carros de forma agressiva, arrastando as vítimas para fora.

O arrastão aconteceu pouco antes de meio-dia, próximo ao Sesi de Vicente de Carvalho, no sentido Inhaúma, segundo relatos de testemunhas nas redes sociais. A PM informou que não foi acionada para a ocorrência e que reforçou o policiamento na região. A 27ª DP (Vicente de Carvalho) investiga o caso.