Dois homens foram presos, na manhã desta quarta-feira (9), após uma tentativa de assalto em um ônibus da Viação Tinguá com dezenas de passageiros na Avenida Brasil, na altura de Irajá, nas proximidades da Linha Amarela. Além dos presos, a ação também deixou outros dois suspeitos feridos.



De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista do coletivo conseguiu avisar agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), que começou a seguir o veículo. Ao perceberem a presença dos policiais, os criminosos começaram a trocar tiros com os agentes. A perseguição durou 10 quilômetros.







O passageiro Jorge Lúcio, servidor da Marinha, em entrevista à Super Rádio Tupi, afirmou que foi agredido por um dos criminosos após se recusar a dar o celular.

“Eu não queria dar o celular a ele. Ele disse que iria me agredir e me deu um tapa (no rosto). Ninguém aguenta mais isso”, disse.





O garçom Jefferson Souza, estava indo trabalhar quando foi surpreendido pelos bandidos. “Eles vieram armados, entraram alterados e apontando as armas pra todo mundo. Agrediu um senhor e também deu um tapa na cara de uma mulher”, disse.



Assaltos em ônibus se tornam rotina no Rio



Os assaltos frequentes nos pontos de ônibus têm aterrorizados os cariocas de diversas regiões da cidade. No dia 3 de outubro, um caso assustou quem frequenta a região do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), no Caju, na Região Portuária do Rio.





Em entrevista à Super Rádio Tupi, frequentadores da região estão com medo com tanta violência. “Está havendo muito assalto. Quase não vê policiamento aqui na região. Quase não vê, porque é muito difícil., ressaltou Vera Lúcia.

Em setembro, um ônibus executivo da linha 2336, que faz o trajeto entre Campo Grande e Castelo, também foi assaltado por uma dupla de criminosos. Um passageiro chegou a reagir e entrou em luta corporal com o bandido. eles conseguiram fugir.