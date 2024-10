Uma criança de 6 anos está desaparecida após um deslizamento de terra abrir uma cratera na orla de Manacapuru, no Amazonas, e destruir parte do Porto da Terra Preta, na segunda-feira (7/10). Além disso, sete pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para unidades de saúde. Ainda não se sabe o que causou o desabamento.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão mobilizados para isolar o local, pois há risco de um novo desabamento. As buscas pela criança, identificada pelo g1 como Letícia Correia de Queiroz, seguem nesta manhã. Equipes de salvamento e resgate atuam no local com mergulhadores, lanchas, helicóptero e profissionais em via terrestre.

"Até agora nós temos efetivamente uma criança desaparecida. Pedimos à população de Manacapuru que, caso perceba que algum parente está desaparecido ou suspeite dele estar aqui e não consiga contato, compareça à delegacia para registrar a ocorrência. Assim, poderemos conduzir um trabalho profissional e evitar a geração de pânico na sociedade", disse o secretário de Segurança Pública do Amazonas, o coronel Marcus Vinícius Oliveira de Almeida.

O coronel Menezes, do Corpo de Bombeiros, disse que a criança estava em uma estrutura flutuante com o pai e outros três irmãos no momento do desabamento. “O pai conseguiu resgatar os outros três filhos que estavam com ele, mas, infelizmente, não conseguiu retirar essa criança", afirmou.

"Ela pode estar soterrada, mas estamos trabalhando com a melhor hipótese. Torcemos para que ela não esteja sob os escombros e que, na verdade, esteja se deslocando pelo rio ou em algum lugar onde possamos encontrá-la com vida”, acrescentou o militar.