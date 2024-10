Uma idosa de 80 anos foi presa em flagrante após dar um tapa na bunda de uma funcionária de supermercado em São Vicente, no litoral de São Paulo. A operadora de caixa relatou, em boletim de ocorrência, que estava sendo importunada sexualmente há pelo menos um mês pela suspeita, que chegou a chamar a vítima de “minha deliciosa”.

A funcionária relatou à Polícia Civil que trabalha no estabelecimento há sete meses e que a idosa passava no caixa em que estava, mesmo que os demais estivessem sem fila. Como consta no documento, ela foi chamada por diversos apelidos, como “minha graciosa” e “minha preferida”.

Em uma das ocasiões, a idosa agarrou a operadora por trás e passou a mão em seus seios.

Presa em flagrante

O caso aconteceu na última sexta-feira (4/10). A vítima diz ter reagido e escutado da idosa que ela poderia ser agredida, mas não pararia de importuná-la. O segurança do local levou ambas para à delegacia da cidade, onde a funcionária mostrou as imagens da câmera de monitoramento.

A suspeita negou o crime e não acionou um advogado. Ela teve a prisão em flagrante decretada por importunação sexual.

Idosa foi solta

A mulher de 80 anos foi solta após audiência de custódia no sábado (5/10). O portal g1 apurou que a Justiça concedeu a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) estabeleceu que a idosa deverá comparecer em juízo bimestralmente para informar e justificar suas atividades. Ela ainda está proibida de se ausentar ou se mudar da cidade sem prévia autorização do juízo, caso seja submetida a processo, ela deverá comparecer a todos os atos.