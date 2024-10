Uma jovem de 24 anos foi assassinada com um golpe de faca nessa terça-feira (1/10) no Bairro São Jorge, em Astolfo Dutra, na Zona da Mata Mineira, após uma briga com um idoso de 65 anos. Segundo a Polícia Militar, a discussão teria começado por causa de um celular.





A vítima foi encontrada já sem vida por uma funcionária do Samu, que acionou a Polícia Militar na parte da tarde, informando sobre o homicídio. Testemunhas relataram que a jovem mantinha um relacionamento amoroso com o idoso. Eles estavam morando juntos.





O suspeito foi localizado em casa e confessou que a briga começou quando a jovem pegou seu celular. Ele afirmou que tentou desarmá-la após ela pegar uma faca, mas acabou desferindo o golpe fatal. O idoso foi preso em flagrante e levado à delegacia de Cataguases. A Polícia Civil investiga o caso.

