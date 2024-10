Um homem de 30 anos, suspeito de ter matado a namorada em Peçanha, na Região Leste de Minas Gerais, foi preso pela Polícia Civil, nesta terça-feira (1/10), pouco tempo depois da descoberta do corpo da mulher. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na última quarta-feira (30/9).





As investigações tiveram início assim que os policiais receberam informações sobre o corpo de uma mulher que havia sido encontrado em uma casa. Uma equipe da Delegacia de Peçanha se deslocou até o local indicado, onde encontrou a vítima, que morava no local, já sem vida e com sinais evidentes de violência.





Imediatamente, os policiais iniciaram as investigações e, em menos de 40 minutos, conseguiram efetuar a prisão em flagrante do suspeito.





Segundo o delegado Marceleandro Clementino da Silva, a rapidez na condução do caso foi importante. “A agilidade em realizar diligências e buscar informações para localizar o suspeito foi fundamental para a efetivação da prisão, demonstrando o compromisso da nossa polícia na elucidação de crimes, especialmente os de natureza violenta, contribuindo significativamente para a manutenção da ordem e segurança em Peçanha.”





O suspeito confessou o crime e disse que foi motivado por uma desavença entre a vítima e o autor, que eram namorados e consumiam drogas juntos. “Ele confessou ter aproveitado o fato de a vítima viver sozinha”, disse o delegado. A dinâmica dos fatos, segundo ele, revela a crueldade do homicídio.









O suspeito, segundo o delegado, chegou a acionar a Polícia Militar, denunciando o desaparecimento da namorada, “isso com o objetivo de despistar que as suspeitas recaíssem sobre ele", explicou.





Na perícia realizada na residência, foram encontradas diversas manchas de sangue em paredes, roupas, toalhas e portas do imóvel. As amostras foram coletadas pela perícia e uma barra de ferro, objeto utilizado no crime, foi apreendida. Depois de ser ouvido, o suspeito foi levado para o sistema prisional.