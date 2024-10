Nesta quarta-feira (2/10), moradores do bairro Coração Eucarístico, em Belo Horizonte, relataram a presença de fiação exposta no cruzamento das ruas Coração Eucarístico e Dom Lúcio Antunes. A suspeita é de que a tampa foi arrancada e a fiação de cobre, furtada.







Por causa do furto, o semáforo no cruzamento está apagado. No vídeo enviado ao Estado de Minas, é possível ver a fiação danificada e os motoristas passando pelo cruzamento sem o auxílio do sinal de trânsito.





A reportagem entrou em contato com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e com a BHTrans, mas até o momento não recebemos resposta sobre o caso.