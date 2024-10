Um grave acidente com uma carreta, fecha a BR-262, na altura de Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (2/10).





Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, a carreta, que transportava carne suína congelada, descia a rodovia e o motorista, que morreu no local, perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão e capotou.









Acidente com caminhão na BR-262 Divulgação/ Bombeiros

Com o impacto, o motorista foi ejetado da cabine e morreu. Uma mulher, que também estava na cabine, ficou gravemente ferida, fraturando os dois braços e as duas pernas, sendo socorrida pelo helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, e levada para o Hospital Risoleta Neves.

A ocorrência está em andamento. A pista sentido Pará de Minas está fechada.