Um homem, que não foi identificado, foi assassinado a tiros na noite dessa terça-feira (1º/10), no bairro Sapucaias III, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, uma denúncia anônima informou a Polícia Militar sobre a localização de um homem caído em via pública.





No local, os militares encontraram a vítima, que tem uma tatuagem com o rosto de Jesus no braço direito, caída e com perda de massa encefálica.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte do homem. A perícia constatou múltiplas perfurações de arma de fogo no crânio da vítima.





Não há câmeras de segurança na região e, durante o registro da ocorrência, nenhuma testemunha se apresentou. Ainda não há informações sobre possíveis autores e motivação do crime.





Ainda de acordo com a polícia, o homem, que não portava documentos, aparentava ter 25 anos. O corpo foi encaminhado para o IML.