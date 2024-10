Um preso de 28 anos, identificado como Cláudio Kennedy Borges Oliveira, foi encontrado morto dentro da cela na Penitenciária de Formiga, no Centro-Oeste de Minas Gerais, informou a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) nesta terça-feira (1º/10).

Segundo o órgão, policiais penais do presídio foram acionados por um dos detentos e companheiro de cela de Kennedy na manhã dessa segunda-feira (30/9). Os agentes foram ao local acompanhados de uma enfermeira da equipe de saúde da unidade prisional, momento em que o preso foi encontrado sem sinais vitais.

Kennedy, que havia sido admitido no presídio em 23 de março do ano passado, dividia a cela com dois outros detentos. Eles serão ouvidos durante as apurações, disse a Sejusp, acrescentando que foi instaurado um “procedimento interno para apurar administrativamente o ocorrido.”

A Polícia Civil foi acionada, ficando responsável pela investigação e trabalhos de perícia. Ainda não há informações sobre a causa da morte.

