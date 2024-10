emperaturas elevadas são acompanhadas por baixos índices de umidade relativa do ar

O número de cidades mineiras em “perigo potencial” de onda de calor chegou a 576. Na manhã desta terça-feira (1º/10), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia notificado 407 municípios em alerta, que segue com validade até a meia-noite desta quarta-feira (2/10).

Há leve risco à saúde, com temperaturas 5ºC acima da média, aponta o Inmet. Conforme o órgão, uma grande massa de ar seco e quente é a responsável pela onda de calor, que deve se estender ao longo da semana em quase todas as regiões de Minas.

Belo Horizonte integra a lista de cidades em perigo potencial, ao menos até amanhã. De acordo com a Defesa Civil, a temperatura na capital pode ultrapassar os 32°C, especialmente durante as tardes, até sexta-feira (4/10).

As temperaturas elevadas são acompanhadas por baixos índices de umidade relativa do ar, resultando em má qualidade do ar, especialmente na Grande Belo Horizonte e na capital.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que a umidade relativa do ar ideal é entre 50% e 60%. Percentuais fora dessa faixa oferecem riscos à saúde. A situação é considerada “alerta” para níveis abaixo de 30%.

Veja lista de cidades em ordem alfabética