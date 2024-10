Oficina Feminina de Rap está com inscrições abertas. Na foto, edição de 2023 do curso

A Oficina Feminina de Rap está com inscrições abertas para sua edição de 2024. O projeto acontece com apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura e oferece formações gratuitas voltadas para mulheres de BH e região metropolitana, com atividades focadas nos elementos da cultura Hip Hop, como danças urbanas, DJ, poesia, grafite e moda urbana.





As oficinas vão ocorrer de 2 a 3 de outubro nos bairros Alto Vera Cruz e Taquaril, e de 23 a 25 de outubro na Serra. O objetivo é fortalecer a presença feminina na produção cultural e democratizar o acesso à cultura Hip Hop.

Dayana Rodrigues, uma das idealizadoras do projeto, compartilha suas expectativas para esta edição: “Estamos muito animadas para conhecer as novas alunas. São quase dez anos de oficina; nesse tempo, vimos de perto o poder transformador que a cultura Hip Hop pode ter na vida das mulheres. Algumas artistas incríveis hoje começam com o nosso projeto, e saber como mudamos algumas trajetórias é sempre emocionante”, explica.

Podem participar mulheres a partir dos 14 anos ou menores acompanhadas dos responsáveis. Para realizar inscrição basta preencher o formulário.

Workshops:

Danças Urbanas: incentivo a livre expressão do corpo e a musicalidade urbana, traçando a territorialidade de cada corpo.

Risca - DJ: introdução sobre a história desse elemento fundamental na cultura Hip Hop, assim como ferramentas e técnicas importantes para se exercer essa profissão, e as possibilidades de como tocar com softwares no computador, cabos de áudio.

Hip Hop e Gênero: um diálogo aberto sobre a história do Hip Hop e como lidar com a construção de gênero na cena, através de dinâmicas e jogos interativos.

Poesia, Rima e Diversidade : atividade teórica e prática da arte de compor e da Composição de Gênero literário, trabalhando a construção da Poesia, da Rima e da música, dentro da diversidade cultural, emocional e ideológica.

Estética Urbana e Moda : tem a proposta contextualizar através do vestuário, acessórios e objetos tradicionais a Cultura Hip Hop.

Graffiti e suas Técnicas: atividade teórica e prática com a didática ampla passando pelo resgate a história do graffiti, a participação das mulheres no cenário, introdução ao desenho, técnicas de pintura, uso de spray, ocupação do espaço público e a nossa visão sobre a arte urbana num geral

PROGRAMAÇÃO

02/10

Taquaril (Casa das Irmãs - Rua União 100)

Oficina(s): Graffiti e Moda

Horário: 17h30 - 19h30

03/10

Alto Vera Cruz (Ciame Flamengo - Rua Fernão dias 1147)

Oficina(s): Literatura e Gênero

Horário: 14h - 16h

Oficina: DJ e Dança

Horário: 19h30 - 21h30

23/10

Serra (Coletiva Mulheres da Quebrada - Rua Carlos Etiene de Castro, 32)

Oficina(s): Literatura, poesia e diversidade - Instrutora Lana Black

Hip Hop e Gênero - Instrutora Priscila Tomas

Horário: 18h - 21h

24/10 (Coletiva Mulheres da Quebrada)

Oficina(s); Grafite e suas técnicas - Instrutora Carol Jaued

Estética Urbana e Moda - Instrutora Lorena dos Santos

Horários: 14h - 17h

25/10 (Coletiva Mulheres da Quebrada)

Oficina(s): Danças Urbanas - Instrutora Scheyla Bacellar

Risca DJ - Instrutora Pat Manoese

Horário: 14h - 17h



Mais informações podem ser encontradas no perfil oficial do projeto no instagram: @oficinafemininaderap

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos