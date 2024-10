Um idoso de 73 anos morreu na tarde desta terça-feira (1°/10) após ser atropelado pelo próprio carro. A tragédia ocorreu na Estrada São Barto/Almas, na zona rural do município de Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba.

Segundo informações divulgadas pelo 12º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), a vitima foi atropelada no momento em que parou para abrir uma porteira.

"Foi constatado que o idoso foi atropelado pelo próprio veículo após deixar de acionar o freio estacionário do seu veículo. A vítima ficou prensada debaixo do veículo e teve o óbito constatado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)", informou a corporação.





Após os trabalhos de perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), os bombeiros retiraram o corpo da vítima e o encaminharam para Instituto Médico Legal (IML) de Patos de Minas.