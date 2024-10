A Polícia Militar apreendeu 235 barras de maconha e prendeu um homem no Bairro Santa Mônica, em Belo Horizonte

Um homem de 26 anos foi preso e 235 barras de maconha foram apreendidas pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) nesta segunda-feira (30/9) no Bairro Santa Mônica, região do Venda Nova, em Belo Horizonte.





Agentes do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) faziam o policiamento da região quando avistaram um veículo suspeito. O motorista não obedeceu a ordem de parada e, depois de alguns metros, abandonou o carro e fugiu a pé. Ele foi, então, perseguido e preso pelos militares.





Ao fazerem uma busca dentro do carro foram encontradas as barras de maconha junto com R$ 44 em dinheiro. Além disso, os policiais fizeram uma consulta ao sistema da PMMG e constataram que o veículo possuía sinais de identificação adulterada e queixa de roubo registrada.





O material apreendido e o autor foram encaminhados à delegacia e o veículo encaminhado ao pátio conveniado.





