Um pacote suspeito fez com que o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar tivesse que ser acionado em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa segunda-feira (30/9).

Isso porque um pacote foi encontrado no Espaço Cultural Piero Garzon Henrique, no Centro da cidade, por funcionários da Prefeitura de Nova Lima que faziam manutenção nos jardins do local. A Guarda Municipal e a Polícia Militar (PM) isolaram a área.

Para identificar o material suspeito, um agente do Grupo de Ações Táticas Especiais retirou o pacote do espaço cultural com uma roupa antibomba e colocou o artefato em um veículo blindado. O pacote foi encaminhado para uma área segura para análise. Depois desse procedimento, o espaço cultural da cidade foi liberado.





Uma análise do Instituto de Criminalística confirmou as suspeitas iniciais e foi descoberto que se tratava de um artefato de produção industrial. De acordo com a Prefeitura de Nova Lima, a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, por meio do sistema de videomonitoramento da cidade, conseguiu identificar os suspeitos de serem responsáveis pelo objeto.

Ainda de acordo com a prefeitura, “as devidas providências já estão sendo conduzidas pelas forças de segurança”. Segundo informações da TV Alterosa, o artefato de produção industrial estava sem o número de identificação e era composto por detonador, estopim e emulsão. O Estado de Minas acionou a Polícia Civil e aguarda retorno.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice