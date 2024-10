Um incêndio de grandes proporções atinge o Morro do Bicudo, em área limítrofe com a Serra da Piedade, a 50 quilômetros de Belo Horizonte no distrito de Roças Novas, em Caeté, desde o último domingo, (30/9). Aeronave do Corpo de Bombeiros auxilia na contenção das chamas, que estão ardendo em área de difícil acesso, mas moradores também tiveram que ajudar no controle do fogo.

A reportagem do Estado de Minas esteve no local e conversou com moradores, que estão em estado de alerta desde agosto, quando começou o período de estiagem. Na noite passada, 66 residentes do Lar Projeto Recomeço, da Igreja da Lagoinha, defenderam a mata do fogo com auxílio de baldes com água retirada de uma piscina, além do apoio aéreo do avião Air Tractor, do Corpo de Bombeiros.

Confira as imagens:

"Roças Novas está com fogo pra todo lado já tem muitos dias. Aqui perto do meu estabelecimento, o fogo queimou a rede de fibra ótica logo após ter sido trocada exatamente por causa de incêndios. Todo ano é isso aí, mas este ano está pior, pois tá queimando muitas nascentes. Muitas vezes, um incêndio proposital pula de um terreno para o outro e acaba devastando tudo", conta Denilson Júlio de Souza, de 49 anos, que tem um comércio às margens da BR-381, em frente ao Morro do Bicudo.

Perto da região do incêndio, em um lar de recuperação de dependentes químicos os residentes controlaram as chamas que se aproximavam das moradias, pois foram informados que não haveria apoio terrestre. "Chamamos o Corpo de Bombeiros algumas vezes e eles disseram que não haveria possibilidade pois a demanda está além da capacidade de atendimento", explica Wladimir Fernandino, pastor do Projeto Recomeço, que completa: "estamos todos em estado de alerta há três dias".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia