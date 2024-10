Um homem, de 44 anos, foi encontrado morto dentro de um córrego no Bairro Melo Viana, em Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce. O corpo, com marcas de disparos de arma de fogo, foi localizado na noite dessa segunda-feira (30/9). O local foi isolado e a perícia foi acionada.





Segundo a Polícia Militar, ninguém no local e proximidades soube repassar informações relevantes sobre a autoria e motivação do crime.









A perícia identificou três disparos de arma de fogo, sendo dois buracos na parte de trás da cabeça e um na região do peito. Nenhuma cápsula foi recolhida do local.





A polícia também não localizou câmeras de segurança na região que pudessem ajudar no caso.





O corpo da vítima foi encaminhado ao IML. A Polícia Militar continua os trabalhos para identificar possíveis suspeitos e a motivação do crime.