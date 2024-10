O caso aconteceu na cidade de Joanésia, no Vale do Rio Doce

Um homem, de 43 anos, investigado por tentativa de homicídio, foi preso por tentar coagir a vítima para que ela não imputasse a ele a autoria do crime. O caso aconteceu na cidade de Joanésia, no Vale do Rio Doce.





O suspeito foi preso no sábado (28/9), mas a informação foi divulgada pela Polícia Civil nessa segunda-feira (30/9).





A tentativa de homicídio ocorreu em 25 de novembro de 2017. Na ocasião, foram efetuados três disparos de arma de fogo contra a vítima, a atingindo no rosto e nas costas. Em seguida, o atirador fugiu em um veículo e não foi localizado.

O jovem foi socorrido por terceiros e levado ao hospital, onde ficou internado por seis dias. Atualmente, ele se encontra com debilidade permanente no membro inferior esquerdo, com perda funcional de 30%, em razão da agressão sofrida.





Em setembro deste ano, devido às investigações em curso, o suspeito passou a perseguir e ameaçar a vítima para que ela desistisse de o apontar como autor do crime, o que culminou no pedido à Justiça pela prisão preventiva do investigado.

O homem - investigado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, além de coação no curso do processo - foi preso na zona rural de Joanésia pela equipe da Delegacia de Polícia Civil em Mesquita e encaminhado ao sistema prisional.