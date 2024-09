Morreu nesta segunda-feira (30/9) uma mulher de 55 anos que sofreu queimaduras de segundo grau em 70% do corpo durante um incêndio no Hospital São Salvador, em Além Paraíba, na Zona da Mata, Minas Gerais. As chamas atingiram a unidade de saúde na madrugada de domingo (29/9).

“A família já foi oficialmente comunicada e recebeu o devido amparo de nossa equipe de psicólogos e assistentes sociais”, declarou em nota a assessoria do hospital, acrescentando que "lamenta profundamente o ocorrido e não medirá esforços para apurar as causas do acidente, incluindo a contratação de perícia técnica, se necessário."

Segundo o Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada para conter as chamas no segundo pavimento do Hospital São Salvador. A suspeita é que o incêndio tenha começado por um curto-circuito em um dos quartos da enfermaria feminina.

Anteriormente, o hospital informou que as chamas foram causadas por uma falha em um aparelho ventilador. A situação gerou pânico entre os pacientes e funcionários, resultando na evacuação de 26 pessoas.

Chegando ao local, os bombeiros constataram que o fogo já havia sido apagado pelos funcionários, mas havia um vazamento de oxigênio nas tubulações do quarto atingido. O registro foi então fechado, e os militares realizaram os trabalhos de rescaldo.