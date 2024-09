Elivelton Francis era jogador do Rilia Futebol Clube, time associado ao Iate Clube Itaúna

Um jovem de 24 anos morreu depois de ter sofrido um mal súbito enquanto disputava uma partida de futebol neste domingo (29/9), em Itaúna, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. Uma enfermeira que estava presente no local tentou reanimar o jogador após a parada cardiorrespiratória, com manobras de ressuscitação, mas ele não resistiu, informou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do município.

Elivelton Francis dos Santos Costa era jogador do Rilía Futebol Clube, time associado ao Iate Clube Itaúna. Numa postagem numa rede social, o clube lamentou a morte do associado.

"Sua presença sempre trouxe alegria e amizade a todos ao seu redor. Nossos corações estão com sua família e amigos neste momento de dor, e desejamos que encontrem conforto diante dessa irreparável perda", publicou o Iate Clube.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O corpo de Elivelton foi velado na manhã desta segunda-feira (30/9), no Velório Central de Itaúna. O sepultamento foi marcado para o final da tarde, no Cemitério Parque Jardim.

* Com informações de TV Alterosa Centro-Oeste