Um homem foi esfaqueado quando tentava separar a briga entre duas mulheres, na noite desse domingo (29/9), em Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba. O detalhe é que as mulheres envolvidas não são suspeitas do ataque, mas sim outro homem que aproveitou a confusão. Ninguém foi preso ainda.

A vítima tem 30 anos e estava em um evento gratuito e aberto ao público na cidade. Foi quando percebeu que duas mulheres começaram uma briga e tentou separar. Na confusão, o homem foi esfaqueado.





Inicialmente, a suspeita era que uma das envolvidas tivesse agredido o rapaz, mas testemunhas contaram à Polícia Militar (PM) que um segundo homem se aproximou e esfaqueou a vítima. Ele fugiu em seguida.

O homem ferido foi socorrido e levado para o Pronto Socorro Municipal de Lagoa Formosa, mas, devido à gravidade do ferimento, precisou ser transferido para o Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas.

Segundo a PM, o suspeito da agressão foi identificado. Ele é morador de Patos de Minas e houve diligências em busca dele, mas ainda não foi encontrado.