De acordo com os bombeiros, o acidente teria acontecido próximo a cachoeira dos Castelhanos

Uma idosa de 65 anos desapareceu durante uma tempestade no Rio Grande, próximo ao município de Sacramento, no Triângulo Mineiro, no último sábado (28/9).





De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a vítima estava fazendo um passeio de barco no rio com a família, quando a embarcação tombou próxima a cachoeira Castelhanos, no povoado de Santa Bárbara.





Ainda conforme informações passadas pelos bombeiros, no momento do acidente, uma forte chuva atingia a região. Com a condição climática adversa, o barco virou e a idosa ficou submersa, apesar de usar um colete salva vidas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Os bombeiros não informaram quantas pessoas estavam no barco. Uma guarnição com três militares buscam a idosa no local.

*Estagiária sob a supervisão de do subeditor Humberto Santos