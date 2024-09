Incêndio em apartamento na Avenida Marquês de Valença no bairro Gutierrez, em BH, causou danos em três andares do prédio na tarde desse domingo (29)

Um incêndio em um apartamento na Avenida Marquês de Valença no bairro Gutierrez, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, causou danos em três andares do prédio nesse domingo (29/9). Um curto-circuito em um secador de cabelo deu início às chamas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio ficou concentrado em um cômodo do apartamento no quinto andar, mas houve danos também no terceiro e quarto andares devido à fumaça e ao calor.

Segundo a corporação, o acionamento ocorreu por volta de 17h e empenhou sete guarnições. Ao final da ocorrência, em torno de 20h, os militares identificaram a exposição de ferragens da estrutura da laje do prédio e isolaram o local.

A Defesa Civil de BH realizou a vistoria no local e identificou a presença de fuligem nas superfícies internas, além do descolamento do revestimento de tinta e argamassa na parede do cômodo afetado pelo fogo.

O órgão municipal constatou que não há comprometimento estrutural no imóvel e notificou o responsável para manter o isolamento da área atingida até que ocorra a dissipação completa do calor residual, permitindo a execução segura das medidas de manutenção e reparo necessárias.

Cadeirante

O síndico e o porteiro do prédio informaram que quase todos os moradores haviam evacuado o prédio, exceto um cadeirante, de 60 anos, que não conseguiu sair e estava no sexto andar, logo acima do incêndio.

Os militares resgataram a vítima e combateram as chamas utilizando o hidrante da edificação. Ao todo, 26 pessoas evacuaram espontaneamente e não houve vítimas. Um cão foi resgatado no 12º andar.

Depois da avaliação da Defesa Civil, o retorno dos moradores foi autorizado.