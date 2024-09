Guarnição dos bombeiros foi acionada para conter as chamas no segundo pavimento do Hospital São Salvador

Uma mulher, de 55 anos, sofreu queimaduras de segundo grau em 70% do corpo durante um incêndio dentro de um hospital em Além Paraíba, na Zona da Mata. A ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo (29/9).





Segundo o Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada para conter as chamas no segundo pavimento do Hospital São Salvador. A suspeita é de que o incêndio começou devido a um curto-circuito em um dos quartos da enfermaria feminina.





A situação gerou pânico entre os pacientes e funcionários, resultando na evacuação de 26 pessoas.

A vítima sofreu queimaduras de segundo grau em 70% do corpo e foi atendida no próprio hospital.





Ao chegar no local, os bombeiros constataram que o incêndio já havia sido apagado pelos funcionários do local. Mas havia um vazamento de oxigênio nas tubulações do quarto atingido.

A guarnição de bombeiros então realizou o fechamento do registro vazante, o rescaldo da área atingida e prestou auxílio aos funcionários.

Em nota, o hospital informou que o incêndio foi causado por uma falha em um aparelho ventilador. "O Corpo de Bombeiros e os peritos compareceram ao local e confirmaram que não há riscos para as demais áreas do hospital".

A vítima está recebendo todos os cuidados médicos necessários. "As medidas cabíveis foram tomadas prontamente, e o hospital continua operando normalmente, com total segurança para pacientes, colaboradores e visitantes".