Pelo quarto dia consecutivo, o Corpo de Bombeiros (CBMMG) atua na região da Serra da Piedade, em Caeté, na Grande BH. Nesta segunda-feira (30/9), de acordo com a corporação, são feitos monitoramento de focos próximos à rodovia BR-381 e rescaldo de combate dos pontos de calor e focos existentes na rodovia MG-435. Há 19 bombeiros trabalhando no local. Desde sábado (28/9), devido às queimadas, o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais, no topo da Serra da Piedade, está fechado à visitação.

A expectativa é de que o complexo religioso e ambiental, ponto de intensa peregrinação, reabra nesta quarta-feira (2/10), informa o padre Wagner Calegário, reitor do santuário vinculado à Arquidiocese de Belo Horizonte. Ele explica que, por questão de segurança, somente quando a região estiver livre de perigo, com sinal verde dos bombeiros, é que os romeiros poderão trilhar o caminho da ermida onde fica a imagem da padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade.

A situação se intensificou na manhã dessa sexta-feira (27), com um grande foco de incêndio se espalhando rapidamente a partir do trevo de Caeté. As chamas chegaram perto de algumas casas localizadas aos pés da Serra da Piedade e também do Retiro da Piedade, no território do Santuário que recebe, anualmente, cerca de 500 mil visitantes.

Unidades de conservação

Além da Serra da Piedade, outras unidades de conservação em Minas estão ameaçadas pelo fogo. São eles: o Parque Estadual Serra do Cabral, em Buenópolis, na Região Central, com o objetivo principal de extinção de pontos de fumaça (hoje é o quinto dia, com 23 bombeiros), e Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) do Caraça, entre Catas Altas e Santa Bárbara, também na Região Central, com o combate às chamas, rescaldo e monitoramento das áreas Campos de Fora e Pico do Sol.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Na Floresta Estadual do Uaimií, no distrito de São Bartolomeu, em Ouro Preto, há incêndio no local identificado como “Antenas de Timbopeba”. O incêndio foi detectado por um monitor ambiental no sábado (28/9). Já na RPPN Capivari, em Santa Bárbara, estão sendo usadas duas aeronaves para combate às chamas.