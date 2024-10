Uma operação de combate ao contrabando de pessoas para os Estados Unidos mirou um casal de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na manhã desta terça-feira (1º/10).





Segundo a Polícia Federal, o casal agenciava viagens irregulares de famílias para os EUA, via México, com o uso de documentos mexicanos falsificados.





As investigações ainda apontaram que os suspeitos mudavam a nacionalidade de brasileiros, indicando se tratar de ucranianos devido à guerra no país, com o fim de facilitar o pedido de asilo humanitário feito às autoridades mexicanas e norte-americanas.

Foram deferidas medidas cautelares de busca e apreensão pela 1º Vara Federal de Governador Valadares, que estão sendo cumpridas em dois endereços do casal, um em Governador Valadares e outro em um condomínio que fica de frente para o mar, no Bairro Praia da Costa, em Vila Velha, no Espírito Santo.





A Justiça também decretou a indisponibilidade de bens e a restrição de transferência de um veículo de luxo do casal.

Os investigados responderão pelos crimes de promoção de emigração ilegal, envio irregular de criança e de adolescente para o exterior e falsidade ideológica, cujas penas máxima somadas chegam a 16 anos de reclusão.