Um adolescente, de 14 anos, foi apreendido suspeito de assassinato de um homem, de 35, na noite dessa segunda-feira (30/9), no bairro Castanheiras, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída em via pública com diversas perfurações de arma de fogo no crânio. Diversas cápsulas deflagradas de calibre 9mm foram recolhidas do local.





Testemunhas afirmaram que a vítima era usuária de drogas e estava se instalando no bairro com traficantes.

Durante buscas na região, a PM chegou até o adolescente, que se mostrou muito nervoso durante a abordagem. Ele deu diferentes versões às perguntas feitas pelos militares e acabou sendo desmentido por uma testemunha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Ele foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Um segundo suspeito segue sendo procurado. Ainda não se sabe qual a motivação do crime. O caso será investigado.