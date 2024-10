Um morador em situação de rua, de 24 anos, foi assassinado na noite dessa segunda-feira (30/9), no bairro Lagoinha, Região Noroeste de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, uma chamada anônima informou que a vítima foi agredida com pauladas na cabeça por outro morador em situação de rua. O homem foi encontrado caído em via pública e com um extenso sangramento na região do rosto.





A perícia foi acionada e constatou uma perfuração profunda no pescoço da vítima. O corpo foi removido para o IML.

Imagens de câmera de segurança da região flagraram o homem descendo a rua Rio Novo com um indivíduo o perseguindo, mas a agressão não foi filmada.





Uma testemunha anônima relatou à polícia que o homicídio foi motivado por uma briga entre os envolvidos e que, depois do crime, o suspeito disse “Mexeu comigo, tem troco mesmo”.

O caso foi passado para a Polícia Civil.