Um homem, de 40 anos, suspeito de estuprar uma mulher, de 57, em Inhapim, Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, foi preso pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (30/9), mediante o cumprimento de um mandado de prisão.





A investigação do crime se deu a partir de uma denúncia anônima feita no início deste mês. As apurações da Polícia Civil apontaram que o crime ocorreu em agosto e que o investigado entrou na casa da vítima, na zona rural, enquanto ela estava sozinha.





O suspeito teria pegado a mulher pelos braços e a jogado na cama, e depois a agredido com socos para que ela mantivesse relações sexuais com ele. Após o ato de violência sexual, o investigado ainda teria procurado a vítima outras duas vezes, inclusive chegando a oferecer dinheiro pela fresta do portão da residência da mulher para que ela atendesse aos seus desejos sexuais.





Um inquérito foi instaurado, e a vítima encaminhada para exame de corpo de delito. A mulher também apresentou uma camisa com possível material biológico do investigado, a qual foi apreendida e submetida à perícia oficial.





Segundo a filha da vítima, o mesmo homem tinha o hábito de procurá-la e ficar se masturbando na sua frente. “Ele fazia isso olhando para as minhas pernas”, disse a jovem.





Com o mandado de prisão concedido pela justiça, o homem foi preso e levado para o sistema prisional.





Alerta





A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população para noticiar infrações penais aos órgãos de segurança pública. As denúncias podem ser realizadas pelo Dique 100 do Ministério dos Direitos Humanos e pelo Disque-Denúncia 181 de forma anônima.