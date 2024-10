Um idoso de 80 anos foi preso acusado de agredir a esposa de 56 anos, em João Pinheiro, no Noroeste do Estado. Ela teve alguns dentes quebrados. O homem se defendeu informando que reagiu a agressões anteriores.

O caso de violência doméstica ocorreu neste fim de semana. A vítima foi ferida com socos no rosto e, além de ter dentes quebrados, foi encontrada com hematomas pelo corpo. A mulher que pediu ajuda à Polícia Militar.

Ela contou aos policiais que estava bebendo quando começou a discutir com o marido, o que se agravou com o ataque do homem. Ele foi detido em flagrante, mas negou que tenha feito isso apenas pela briga do casal.

O idoso afirmou que a mulher o insultou durante todo o dia e, depois, o agrediu com tapas. Para revidar, teria dado apenas um soco na mulher. No entanto, ela apresentava hematoma no olho e no lábio superior, com os dentes quebrados.

Apesar da denúncia, na delegacia, a esposa informou que o idoso não poderia ficar detido por conta de problemas de saúde. Como é ela quem toma conta dele, pediu a liberação do homem. Ele pagou R$600 de fiança e foi liberado.