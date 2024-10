Um visitante inesperado chamou a atenção de funcionários de um museu na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (1°/10). Um carcará, ave de rapina comum no Brasil, foi encontrado atordoado e incapaz de voar no gramado da instituição, e teve que ser resgatado pelos trabalhadores.





Luciano Faria, funcionário do museu, deparou-se com a cena ao chegar para trabalhar por volta das 8h30. Ao se aproximar do animal, percebeu que, em vez de voar, o carcará começou a correr, o que o deixou preocupado com a segurança do bicho. "Como é movimentado aqui, fiquei com medo de ele ir para a rua e ser atropelado ou atacado por cães na Praça da Liberdade", contou Luciano, que se lembra de casos de gatos atacados na região.





Ele, então, com a ajuda de colegas, capturou o carcará usando um pano e o colocou em uma caixa. "Foi aí que percebi que era um filhote", conta, detalhando que reconheceu o animal pela plumagem e bico característicos.





Depois de resgatar o animal, Luciano tentou acionar o Corpo de Bombeiros, mas foi informado de que estavam ocupados devido às queimadas. Sem saber exatamente o que fazer, Luciano recorreu a uma colega bióloga que já havia trabalhado no Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama. Ela o orientou a levar o animal até a unidade no Bairro Cidade Jardim, também na Região Centro-Sul da capital, onde receberia os cuidados necessários.





Luciano, que se considera um curioso na área, mencionou que é possível ver outros carcarás voando pela Praça da Liberdade, e que talvez algum deles fosse o pai ou a mãe do filhote resgatado. "Aqui assim tão perto nunca tinha visto", disse ele, surpreso de encontrar o animal no local de trabalho.





O caso do carcará resgatado mostra que, apesar da convivência com a fauna silvestre ser comum, o conhecimento sobre como agir em situações como essa ainda é limitado e falta nas pessoas a habilidade para reconhecer um animal silvestre. Embora muitas vezes associado a áreas de cerrado e campos, o carcará tem se mostrado cada vez mais presente em ambientes urbanos.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Luciano demonstra preocupação com o desprezo pela importância de espécies, como o carcará, no ecossistema. "Teve gente dizendo 'não pega, isso é pombo sujo'. Apesar de ser uma figura marcante e facilmente reconhecível, com sua plumagem escura e bico característico, as pessoas não sabiam o que era uma espécie silvestre. O que é um absurdo", relatou.