Desde o início da noite de domingo (29/9), o Corpo de Bombeiros e Brigadistas da Copasa vêm combatendo um incêndio que consome a mata da Unidade de Conservação Estação Ecológica do Cercadinho. O fogo também ameaça residências e o Clínica de Transição Suntor.





Segundo denúncias, o fogo foi provocado em decorrências de um foguetório promovido por uma boate e casa de eventos do bairro Estoril, a Night Market Rooftop.

“Todos os domingos, no final do dia, início da noite, eles fazem um foguetório, que deve ser para atrair clientes. Foi logo depois desse foguetório que o fogo teve início. Isso sempre acontece em dia e horário de jogo de futebol. Eles fazem a transmissão lá”. A denúncia é da ambientalista Carla Magno, que integra o Projeto Cercadinho, dedicado à preservação da mata da Estação Ecológica.





Ela vai além e diz que o fogo acontece por descaso da Prefeitura de Belo Horizonte. “Não foi a primeira vez que o fogo pegou na mata. A Associação do condomínio Canto da Mata já fez várias denúncias sobre o risco de incêndio, mas as autoridades desconhecem. A partir da denúncia, eles deveriam vir fiscalizar, mas nunca vieram aqui.”





O fogo ameaça a flora e a fauna. “São muito os animais, cerca de 700 espécies, que têm a mata como seu habitat. O descaso coloca em risco a sobrevivência desses animais”, afirma Carla Magno.





Um relatório do Corpo de Bombeiros descreve como sendo um incêndio em vegetação com chamas altas. Equipes da corporação estiveram no local, dando início ao combate em local de difícil acesso, por ser muito íngreme.

Os bombeiros atuaram durante a noite de domingo e madrugada desta segunda. Equipes continuam o combate nesta manhã, juntamente com brigadistas da Copasa.