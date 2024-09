Todas as 40 unidades de conversação do Rio de Janeiro, sendo 20 de visitação pública, estão fechadas temporariamente. A medida provisória do governo estadual tomada neste sábado (14) acontece em meio aos incêndios florestais, que espalham durante o período de seca.

Segundo o governo, só nos últimos dias, o Rio de Janeiro registrou 779 focos de incêndios. Desse total, o Corpo de Bombeiros Militar informou que combateu 345 focos e extinguiu 333, ainda nesta sexta-feira (13).





O governador Cláudio Castro (PL) deve se reunir, na segunda (16), com o gabinete de crise, um comitê criado para agilizar o controle da crise. Ele pediu para que as pessoas denunciei casos de incêndios para o número 193.





"A decisão de fechar os parques visa voltar os esforços para o combate aos incêndios que têm ocorrido nos últimos dias e garantir a segurança de famílias e demais frequentadores destas áreas. O fechamento dos parques é importante para extinguir e prevenir incêndios nas matas", disse.





Pelas redes sociais, o secretário de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, relatou como está sendo a força-tarefa e reforçou que os casos estão sendo investigados, para verificar se há indícios de ação criminosa.





"Estamos com uma parceria muito grande com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Pedimos que as pessoas denunciem, porque, infelizmente, tem muita gente que aproveita os momentos de seca para fazer queimadas", afirmou o secretário.





Os bombeiros atuam por terra e pelo ar, com materiais específicos para o combate às ocorrências de fogo em vegetação, drones com câmera térmica para monitoramento das áreas afetadas, além de aeronaves com capacidade para transporte de até 1.200 litros de água para ataque direto aos focos em locais de difícil acesso.





O Corpo de Bombeiros acompanha os pontos considerados mais críticos, como a Serra da Beleza, em Valença, onde o combate às chamas já dura alguns dias.





Até o mês passado, a corporação combateu mais de 13 mil incêndios florestais. Os casos de fogo em florestas do estado aumentaram 85% em relação ao ano passado. Bombeiros atuaram em 7.417 focos de janeiro a agosto de 2023. Neste ano, no mesmo período, foram 13.595 ocorrências.