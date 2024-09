Um incêndio atingiu os arredores do Aeroporto Mário Pereira Lopes, em São Carlos (SP), onde fica o centro da manutenção da Latam

Um incêndio de grandes proporções atingiu os arredores do Aeroporto Mário Pereira Lopes, em São Carlos (SP), onde fica o centro da manutenção da Latam. Segundo a companhia, nenhuma aeronave foi atingida e não houve impacto na operação aérea.

O fogo foi registrado na quarta-feira (11/9) e foi apagado pelo Corpo de Bombeiros e pela Brigada de Incêndio da Latam. A causa do incêndio ainda não foi divulgada.

Também em nota, a Rede Voa, que administra o aeroporto, informou que os bombeiros utilizaram um veículo e uma aeronave de asa fixa para a contenção do fogo. A Defesa Civil local e o helicóptero Águia da Polícia Militar também participaram.

"A ação foi bem sucedida e, no momento, não há mais focos de queimadas na região do Aeroporto Mário Pereira Lopes. Nos demais aeroportos administrados pela Rede Voa também não há focos de incêndio no momento", diz a operadora.

Veja o vídeo:

Veja a nota da Latam na íntegra:

A LATAM informa que foi identificado um incêndio nas áreas rurais vizinhas ao seu MRO (centro de manutenção) em São Carlos, na manhã desta quarta-feira, 11 de setembro. O fogo foi apagado pelo Corpo de Bombeiros e pela Brigada de Incêndio da Latam.

A companhia reforça que o fogo não atingiu a estrutura e suas aeronaves, não houve feridos e também não houve impacto à sua operação.

Por fim, a Latam informa que, nesta quinta-feira, 12 de setembro, suas equipes se apresentaram normalmente para o turno diurno.