O ano de 2024 tem apenas mais um feriado na sexta-feira, o dia 15 de novembro. No entanto, o que muita gente pode não saber é que a data tem grande importância histórica para o Brasil, já que comemora a Proclamação da República.

Entenda como ocorreu a Proclamação da República

Em 1889, o alagoano marechal Deodoro da Fonseca assinou o Decreto 1°, ato responsável por derrubar a monarquia e instaurar o republicanismo como forma de governo do Brasil.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A proclamação foi resultado de um processo político e uma mobilização contra a família real portuguesa. As críticas ao regime vigente se intensificaram após a Guerra do Paraguai, em 1864 e tiveram o ápice nos anos 1870, com o surgimento de partidos republicanos. Na ocasião, a monarquia entendeu que estava enfraquecida e que seu poder estava sendo questionado.

O oficial do Exército liderou um golpe militar que depôs o imperador Dom Pedro II, proclamando a República. O país, então, passou a ser chefiado por presidentes eleitos.]

Dom Pedro II ainda tentou realizar um novo gabinete, mas não teve sucesso. O anúncio oficial da República foi feito pelo vereador do Rio de Janeiro na época, José do Patrocínio. Dois dias depois do ato, a família real fugiu para Portugal e Deodoro da Fonseca tornou-se o primeiro presidente do Brasil.

Dia 15 de novembro é feriado nacional

A data foi oficializada em 6 de abril de 1949, na Lei Federal 662, do presidente Eurico Gaspar Dutra. Em 2002, a Proclamação da República foi incluída na Lei n° 10.607/02, que regulariza os feriados nacionais. O próximo dia em que é folga por todo o país será o Natal (25/12), que cairá em uma quarta-feira.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa