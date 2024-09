A ex-BBB e empresária Paulinha Leite afirmou que ganhou na Lotofácil da Independência pelo quarto ano consecutivo. Ela vai dividir o prêmio de R$ R$ 2.583.261,80 com outras 99 pessoas que fizeram o bolão da empresa Unindo Sonhos — em que Paulinha é CEO.

"É tetra. Pelo quarto ano consecutivo ganhei na Lotofácil da Independência, ou melhor ganhamos eu e outras 99 pessoas que estavam no bolão da Unindo Sonhos. Sim... fizemos os sonhados 15 pontos de novo", disse a ex-BBB.

View this post on Instagram A post shared by Paulinha Leite (@paulinhaleittee)

"Já sabemos que tivemos mais alguns bilhetes com 15 pontos, estão para conferência, depois eu posto eles também para vocês", acrescentou Paulinha.

Os números sorteados na Lotofácil da Independência na segunda-feira (9/9) foram: 03-04-05-06-10-12-13-15-16-18-19-21-22-23-25.

A modalidade teve 86 apostas ganhadoras em todo o país. As apostas com 15 acertos foram registradas no DF (6) e nos estados de Alagoas (1), Amazonas (1), Bahia (3), Ceará (2), Espírito Santo (1), Goiás (9), Maranhão (2), Minas Gerais (13), Mato Grosso (3), Mato Grosso do Sul (1), Paraíba (2), Pernambuco (2), Paraná (9), Rio de Janeiro (3), Roraima (1), Rio Grande do Sul (2), Santa Catarina (5) e São Paulo (19).