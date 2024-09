O prêmio de R$ 206 milhões da Lotofácil da Independência foi rateado entre 86 apostas de todo o Brasil. Em Minas Gerais são 13 ganhadores.

Belo Horizonte tem quatro apostas entre os 13 ganhadores do estado. Foram 3 jogos simples, de 15 números; e um bolão de 17 números e seis cotas. Cada aposta vai receber R$2.354.726,30. No caso do bolão, cada cotista leva pouco mais de R$ 392 mil.

Ribeirão das Neves, na Grande BH, teve 3 jogos com 15 acertos. Foram dois bolões de 18 números e dez cotistas em cada um deles e uma aposta simples de 15 dezenas. No caso dos bolões, apesar da coincidência na quantidade de dezenas e de cotistas, foram feitos em lotéricas diferentes. Cada apostador do bolão vai levar cerca de R$ 235 mil.





Sortudos de Ipatinga, Juatuba, Juiz de Fora, Pouso Alegre, Senador Amaral e Uberlândia completam os ganhadores do estado. A aposta de Uberlândia foi feita por canal eletrônico (internet ou aplicativo), com um jogo simples de 18 números. Todas as apostas vão receber R$2.354.726,30.

Os jogos de Ipatinga, Juatuba, Juiz de Fora foram jogos simples de 15 números. Em Pouso Alegre, um jogo simples com 17 números foi o vencedor. Já em Senador Amaral, um bolão de 16 dezenas e 13 cotistas faturou o prêmio. Nesta caso, os cotistas vão receber pouco mais de R$ 181 mil.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.





Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.





Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).





Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.