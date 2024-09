A Lotofácil da Independência, sorteada nesta segunda-feira (9/9), teve 86 apostas ganhadoras em todo o país. O prêmio de R$ 206 milhões foi dividido e cada aposta vai levar R$ 2.354.726,30.



Os números sorteados foram: 03 - 04 - 05 - 06 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25





Entre os 86 jogos com 15 acertos, 17 são de São Paulo e 13 são de Minas Gerais (12 em jogos físicos e uma aposta eletrônica).

Veja de onde são os ganhadores:



Canal Eletrônico (internet/aplicativo): 6 apostas (uma de Uberlândia)

Alagoas: 1 aposta

Amazonas: 1 aposta

Bahia: 3 apostas

Ceará: 2 apostas

Distrito Federal: 5 apostas

Goiás: 9 apostas

Maranhão: 2 apostas

Minas Gerais: 12 apostas

Mato Grsosso do Sul: 1 aposta

Mato Grosso: 3 apostas

Paraíba: 2 apostas

Pernambuco: 3 apostas

Paraná: 8 apostas

Rio de Janeiro: 3 apostas

Rorraima: 1 aposta

Rio Grande do Sul: 2 apostas

Santa Catarina: 5 apostas

São Paulo: 17 apostas

A Lotofácil da Indepencia teve 12.294 apostas ganhadoras com 14 acertos e cada uma leva R$ 1.353,14. Outros 36.0015 jogos fizeram 13 acertos e vão receber R$ 30. Com 12 números, foram 4.072.967 apostas e cada uma delas recebe R$ 12. Já com 11 acertos, foram 21.478.821 apostas e cada uma vai receber R$6.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.





Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.





Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).





Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.