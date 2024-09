Por Isabelli Aragão e Tiê Leal

Diversos animais estão sendo vendidos ilegalmente pelo WhatsApp. Após denúncia enviada nesta terça-feira (10) para o WhatsApp da Super Rádio Tupi, a equipe de Jornalismo se passou por interessado na compra de um mico e entrou em contato com o vendedor, que deu detalhes sobre a venda dos animais silvestres.







O vendedor anuncia ainda a venda de outros animais silvestres em um grupo de vendas do WhatsApp.

Nas negociações, o criminoso cobrou o valor de R$ 5.500 para um macaco-prego. Filhotes do animal estão na casa de R$ 500.

Diálogo em aplicativo de conversas revela negociação ilegal por animais silvestres em reportagem investigativa Reprodução/whatsapp



Segunda parte do diálogo entre vendedor de animais silvestres e repórteres da Rádio Tupi reprodução/whatsapp





Terceira parte do diálogo entre vendedor de animais silvestres e repórteres da Rádio Tupi repodução/whatsapp

Além de macacos, espécies como filhotes de onças, araras e até tartarugas são comercializadas livremente pelo criminoso no WhatsApp. A prática se enquadra como tráfico de animais silvestre e pode resultar em pena de detenção de seis meses a um ano, além de multa. A pena pode ser aumentada se o animal estiver ameaçado de extinção ou se o crime for cometido com a intenção de lucro.





Nesta segunda-feira (9), um casal foi preso depois de dopar macacos no Jardim Botânico na Zona Sul do Rio.

