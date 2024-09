Calmantes eram esmagados e misturados com pedaços de banana para dopar macacos

Um casal foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (9), no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, ao ser flagrado tentando dopar macacos com calmantes. Segundo a polícia, eles misturavam o medicamento em bananas para atrair e capturar os animais, a serem vendidos em uma feira clandestina.

A investigação começou no domingo retrasado, quando funcionários do parque notaram um macaco com comportamento alterado. A equipe de preservação da fauna constatou que o animal havia sido dopado, o que levou a equipe de segurança a revisar imagens das câmeras de segurança. Foi então que um casal em atitude suspeita foi identificado.







Nessa segunda-feira (09/09), o casal retornou ao parque e, ao ser novamente visto agindo de forma suspeita, a polícia foi acionada. Com eles, foram encontradas bananas e remédios, confirmando a tentativa de dopagem. O homem e a mulher foram levados para a 14 DP (Leblon), onde o caso foi registrado.