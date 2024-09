Mulher é regatada depois de ficar presa no box do banheiro

Uma mulher precisou ser resgatada em Sobral, no Ceará, após ficar presa no box de vidro do próprio banheiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu na última sexta-feira (6/9)



A porta precisou ser retirada pelos militares. Segundo eles, o incidente se deu devido à quebra da roldana da porta, peça que faz com que ela deslize, o que impossibilitou a abertura e consequentemente a saída da vítima.









Em nota, o órgão reforçou a necessidade de manutenções periódicas em instalações residenciais para evitar acidentes semelhantes.

“Em situações assim, a população deve acionar os serviços de emergência. No número 193, a ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas, todos os dias da semana”, informou a corporação.