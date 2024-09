Uma serpente foi vista na Praia da Reserva, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, neste domingo (8), surpreendendo banhistas e alertando especialistas sobre a importância da preservação animal. O flagrante foi registrado no momento em que o réptil transite tranquilamente pelas areias da praia.

Segundo relatos, a serpente possivelmente pertence ao gênero Chironius, conhecido popularmente como “cobra-cipó”. Especialistas lembram que serpentes desse grupo são geralmente inofensivas e ágeis, destacando a necessidade de não as ameaçar para evitar reações adversas.

Por que Serpentes Aparecem em Áreas Urbanas?

Conforme explica Jeferson Pires, professor de Biologia e pesquisador na Estácio de Sá, a presença de serpentes em áreas urbanas, mesmo em praias, pode ocorrer devido à proximidade dessas áreas com vegetações de restinga e manguezais.



Ainda segundo Pires em entrevista ao jornal O Globo, espécies como a “cobra-cipó” são frequentemente encontradas nessas regiões, uma vez que deslizam facilmente na areia e são adaptadas a diferentes terrenos. Portanto, não é uma surpresa vê-las em lugares como a Praia da Reserva, especialmente em dias de alta temperatura.



Curiosidades Sobre a Serpente “Cobra-Cipó”



- A “cobra-cipó” é conhecida por sua agilidade e velocidade.

- Esse gênero de serpente não é considerado venenoso e representa pouco risco para os humanos.

- Elas são comuns em áreas de restinga, manguezais e florestas.

- A adaptação ao deslizamento em diferentes terrenos, incluindo a areia, facilita sua movimentação.



Qual a Importância de Preservar Serpentes?



A preservação das serpentes é vital para o equilíbrio ecológico. Elas desempenham um papel crucial no controle de populações de pequenos roedores e insetos, ajudando a manter o equilíbrio natural.



Além disso, muitas espécies de serpentes estão ameaçadas pela urbanização e destruição de seus habitats naturais. Entender a importância desses animais e respeitar seus espaços é essencial para garantir a biodiversidade.



Ao encontrar uma serpente em áreas urbanas ou de lazer, a atenção deve ser redobrada para garantir a segurança tanto do animal quanto dos humanos. Especialistas recomendam não interferir no deslocamento natural do réptil e, se necessário, acionar órgãos competentes para um manejo seguro.



Como Prevenir Encontros com Serpentes nas Praias?

- Evite áreas com vegetação densa: Serpentes frequentemente se escondem em áreas densas de mata e vegetação.

- Fique atento ao chão: Enquanto caminha, observe sempre onde pisa para evitar surpresas.

- Respeite o espaço do animal: Se avistar uma serpente, mantenha distância e permita que ela siga seu caminho sem interrupções.