O piloto do avião que caiu em Teresina (PI) no domingo (8/9) avisou para a torre de controle do aeroporto sobre uma "perda de hélice em voo". A queda aeronave de pequeno porte deixou duas pessoas feridas.





"Teve uma pane de hélice aqui e vai para pouso, procurando um ponto de pouso", diz o piloto. "Ciente, informe a localidade que vai utilizar para pouso e a emergência", responde a torre de controle. Em seguida, o piloto do avião reafirma: "Perda de hélice em voo. Vai procurar pouso no setor Sierra. Vai procurar pousar na BR que vai para Barro Duro". Os áudios foram acessados pelo g1.





Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que os investigadores do Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA II) foram acionados para coletar dados relacionados a ocorrência da queda da aeronave de matrícula PU-CCO.

Ainda conforme a FAB, a investigação será concluída no menor prazo possível. "A conclusão dessa investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes", diz.