A influenciadora Deolane Bezerra foi presa novamente na tarde desta terça-feira (10), no Fórum de Recife. A prisão domiciliar concedida pela Justiça foi revogada.

De acordo com fontes ouvidas pelo Correio Braziliense, a prisão foi decretada novamente por descumprimento de medidas cautelares. Deolane estava proibida de dar entrevista, falar com demais investigados ou usar as redes sociais.

Ela foi autorizada a cumprir prisão domiciliar em razão de ter filhos menores de idade. No entanto, ao descumprir as condições, foi novamente detida.