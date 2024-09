O médico Felipe Sampaio, morador de Salvador (BA), compartilhou em seu perfil nas redes sociais que ele e seus colegas resolveram comemorar o aniversário de uma paciente. A mulher recebeu um bolo de presente.





“Hoje é aniversário de uma paciente que acompanhamos quinzenalmente, no ambulatório de psiquiatria. Trouxemos esse bolo para ela. Afinal, isso também é cuidar. Ela ficou muito feliz. Essa é a medicina que eu acredito”, publicou o jovem, junto com uma foto do doce.





Na legenda, ele acrescentou: “A medicina do ‘não se envolva com a história do paciente’ nunca fez meu tipo”. A publicação logo viralizou nas redes sociais, com muitos elogios para o médico.





“Isso que faz a diferença na humanização da profissão! Bora pra cima sempre”, comentou um perfil. “Remédios curam sintomas, amor cura alma”, disse outro. “Pequenos detalhes fazem grande diferença”, observou um terceiro.





“Se eu fiquei feliz só de ver/ler, não consigo nem imaginar ela com esse gesto. Meus parabéns, sinto falta de profissionais com coração”, acrescentou mais um internauta. “Muitas vezes a cura acontece através de gestos que estão além da simples prescrição de medicamentos”, observou outro.