A advogada e influenciadora Deolane Bezerra abriu uma empresa de apostas com capital de R$ 30 milhões em julho deste ano. A Polícia Civil de Pernambuco suspeita que a abertura da empresa ocorreu para possibilitar a lavagem de dinheiro por meio de jogos ilegais. As informações são do programa Fantástico, da TV Globo.

Na última quarta-feira (4/9), Deolane e a mãe, Solange Bezerra, foram presas em operação que bloqueou mais de R$ 2 bilhões de 50 pessoas e empresas em cinco estados. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 20 milhões de Deolane e de R$ 14 milhões de uma empresa dela por suspeita de lavagem de dinheiro. Na delegacia, a influenciadora disse que a renda mensal dela é de R$ 1,5 milhão.



Segundo as investigações, o dinheiro ilegal era repassado de conta em conta diversas vezes, até voltar ao mercado como se não fosse de origem criminosa. Além disso, outra maneira de lavar os valores era por meio da compra de imóveis, carros importados e aviões.

“É uma rede que se espalha de uma maneira muito rápida, e o dinheiro flui para dentro dessas organizações de uma forma muito rápida. Então, foi visto de uma forma clara que esse grupo criminoso explorava também jogos que não são legais, como o jogo do Tigrinho, e isso era canalizado para dentro da estrutura para legalizar”, pontuou Alessandro Carvalho Liberato de Mattos, secretário de Defesa Social de Pernambuco ao Fantástico.



Em nova carta publicada no Instagram, Deolane afirmou que é inocente e que "não há uma prova sequer" contra ela. "Não é fácil uma mulher nordestina, mãe solo, criada por mãe solo, vinda da comunidade, chegar aonde eu cheguei. As provações são gigantes e irei passar por todas elas", disse.

