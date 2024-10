Um funcionário de uma fábrica de biscoito, em Uberlândia, foi sequestrado e forçado a abrir a empresa em que trabalha para que dois homens roubassem o local. A ação aconteceu nessa segunda-feira (30/9) e a vítima e outro trabalhador foram trancados em um cômodo durante o assalto.

A empresa fica no bairro Tibery, Zona Leste da cidade do Triângulo Mineiro, e o funcionário estava a caminho do trabalho, quando foi rendido por dois homens. Segundo a polícia, isso indica que houve premeditação do crime.

A dupla rendeu o funcionário da fábrica ameaçando-o com um revólver calibre .38, Em seguida, eles o obrigaram a abrir a fábrica para que pudessem entrar.

Já dentro das dependências da fábrica, os ladrões também renderam o pai do trabalhador, que também é funcionário da indústria. Eles foram trancados em um dos banheiros do local.

Da empresa, foram levados uma caminhonete e R$ 2,5 mil em dinheiro.

Quando os ladrões deixaram o local, pai e filho conseguiram sair do banheiro em que estavam e pediram ajuda da Polícia Militar. Ninguém foi preso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia