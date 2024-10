A Gerdau, empresa brasileira produtora de aço, abriu as inscrições para o G.Start 2025, um programa de estágio universitário que, segundo a empresa, tem como iniciativa identificar e desenvolver novos talentos por meio de uma trilha de capacitação desenhada para preparar os estagiários para os desafios do futuro.

As mais de 100 vagas estão disponíveis para as unidades da Gerdau em Minas Gerais, localizadas nas cidades de Contagem, Divinópolis, Itabirito, Montes Claros, Ouro Branco, Ouro Preto, Três Marias e Uberlândia.

Os candidatos devem ter previsão de formatura entre dezembro de 2025 e dezembro de 2028, além de disponibilidade para trabalhar seis horas diárias e residir nas proximidades da unidade escolhida. O programa de estágio terá início em fevereiro de 2025, com duração prevista de um a dois anos.

Cursos incluídos

Podem se inscrever estudantes matriculados em cursos de bacharelado ou tecnólogo nas seguintes áreas.

Administração

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Ciência da Computação, Ciência de Dados e Ciências Contábeis

Cinema e Comunicação Social

Direito

Economia

Engenharia (Agrícola, Agronômica, Ambiental, Civil, da Computação, de Controle e Automação, de Materiais, de Minas, de Produção, de Redes, de Software, Elétrica, Eletromecânica, Florestal, Mecânica, Mecatrônica, Metalúrgica ou Química)

Estatística

Marketing

Matemática

Meteorologia

Psicologia

Relações Internacionais, Comércio Exterior e Gestão de Recursos Humanos

Sistemas de Informação

Serviço Social

Tecnologia da Informação

Gestão Ambiental

Logística

Processos Gerenciais

As inscrições estão abertas até o dia 28 de outubro, no site da empresa.

O programa G.Start oferece benefícios como bolsa-auxílio, transporte fretado ou auxílio transporte (dependendo da região), vale-refeição nas unidades sem refeitório, além de plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida.

Além de Minas Gerais, a Gerdau disponibilizará vagas de estágio que são válidas para outras 36 cidades em diversas regiões do Brasil, são elas: Feira de Santana (BA), Caucaia (CE), Fortaleza (CE), Maracanaú (CE), Brasília (DF), Vitória (ES), Aparecida de Goiânia (GO), Contagem (MG), Divinópolis (MG), Itabirito (MG), Montes Claros (MG), Ouro Branco (MG), Ouro Preto (MG), Três Marias (MG), Uberlândia (MG), Campo Grande (MS), Araucária (PR), Londrina (PR), Maringá (PR), Pato Branco (PR), Cabo De Santo Agostinho (PE), Jaboatão dos Guararapes (PE), Recife (PE), Teresina (PI), Rio de Janeiro (RJ), Charqueadas (RS), Porto Alegre (RS), Santa Maria (RS), Sapucaia do Sul (RS), Chapecó (SC), Joinville (SC), Tijucas (SC), Araçariguama (SP), Cotia (SP), Guarulhos (SP), Jundiaí (SP), Marília (SP), Pindamonhangaba (SP), São Caetano do Sul (SP), São José dos Campos (SP), São Paulo (SP) e Palmas (TO).

